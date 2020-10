Sostenibilità | i cinque pilastri della strategia di Esselunga

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "La storia di sostenibilità diparte da lontano, per noi la sostenibilità non è prettamente un valore ma un elemento centrale del modo di fare impresa. Fin dalla sua origineha posto particolare attenzione ai temi dell'ambiente, delle comunità e dei territori in cui opera. Questo anche con lo scopo e l'obiettivo di creare un futuro migliore". Così Antonio Vaccari, Head of Health, Safety and Environment di, food company nata sia come distributore sia come produttore che conta 25mila dipendenti e 8 mld di fatturato. "Già negli anni '90 - spiega Vaccari, nel suo intervento a Re-think, il Forum dell'Economia Circolare, in corso oggi e domani - abbiamo lanciato le prime linee a vocazione sostenibile e negli ultimi anni abbiamo arricchito il ...