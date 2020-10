"Sostegno economico? Non è affar mio". Massimo Galli da brividi: è il momento di far danno all'economia (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ce ne voglia il professor Massimo Galli, ma quella in cui si è prodotto a L'aria che tira su La7, condotta dal tandem David Parenzo-Myrta Merlino, appare un'uscita un poco infelice. Uscita che arriva a pochi giorni dal controverso "non vedo gente morire di fame ma persone morire in corsia d'ospedale". Ospite in collegamento, l'infettivologo del Sacco di Milano premette: "Ormai la frittata è fatta, dobbiamo evitare un altro lockdown totale". Pacifico, anche perché, si fa notare a Galli, un secondo lockdown totale avrebbe l'effetto di uno tsunami su quel che resta della nostra economia. Ed ecco che a quel punto Galli aggiunge: "A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Non ce ne voglia il professor, ma quella in cui si; prodotto a L'aria che tira su La7, condotta dal tandem David Parenzo-Myrta Merlino, appare un'uscita un poco infelice. Uscita che arriva a pochi giorni dal controverso "non vedo gente morire di fame ma persone morire in corsia d'ospedale". Ospite in collegamento, l'infettivologo del Sacco di Milano premette: "Ormai la frittata; fatta, dobbiamo evitare un altro lockdown totale". Pacifico, anche perché, si fa notare a, un secondo lockdown totale avrebbe l'effetto di uno tsunami su quel che resta della nostra. Ed ecco che a quel puntoaggiunge: "A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di ...

Ed ecco che a quel punto Galli aggiunge: "A me non competono organizzazioni di provvedimenti sanzionatori e di sostegno economico a coloro che sono più danneggiati. I responsabili politici facciano il ...

Governo e Parlamento hanno approvato un intervento complessivo pari a 130 milioni a sostegno delle compagnie aeree private ... "a partire da marzo 2020 il settore strategico per la nostra economia ...

