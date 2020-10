Sophia Loren a 86 anni torna sul set, a dirigerla il figlio. Il film che sta incuriosendo il mondo. (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo oltre 10 anni di assenza dal mondo cinematografico, la vincitrice di un Oscar, Sophia Loren è tornata a calcare le scene, debuttando per Netflix nel film “La vita davanti a sé”, interpretandone la protagonista. Una storia molto forte, che narra di un riscatto personale, permetterà all’attrice di mostrare nuovamente tutto il suo talento. Il film sarà tratto dal romanzo bestseller “La vie devant soi” e la Loren interpreterà il ruolo di Madame Rosa, una donna sopravvissuta agli orrori dell’olocausto che trasferitasi a Bari, tenterà di aiutare i figli delle prostitute e in particolar modo Momo, un bambino 12 enne che conosce dopo che questo ha tentato di derubarla. I due ... Leggi su virali.video (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo oltre 10di assenza dalcinematografico, la vincitrice di un Oscar,ta a calcare le scene, debuttando per Netflix nel“La vita davanti a sé”, interpretandone la protagonista. Una storia molto forte, che narra di un riscatto personale, permetterà all’attrice di mostrare nuovamente tutto il suo talento. Ilsarà tratto dal romanzo bestseller “La vie devant soi” e lainterpreterà il ruolo di Madame Rosa, una donna sopravvissuta agli orrori dell’olocausto che trasferitasi a Bari, tenterà di aiutare i figli delle prostitute e in particolar modo Momo, un bambino 12 enne che conosce dopo che questo ha tentato di derubarla. I due ...

