Sony WH-1000XM4 | le cuffie intelligenti che cancellano il rumore

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Dedichiamo sempre più tempo all’ascolto in cuffia, e non solo per la musica. In tempi di smartworking e didattica a distanza, lesono diventate strumenti indispensabili per affrontare al meglio chiamate, lezioni e riunioni virtuali, senza disturbare chi ci sta vicino. E restano ovviamente le compagne ideali in casa per ascoltare musica o guardare film e serie tv, isolandosi dai rumori esterni, proprio come succede sui mezzi pubblici, quando siamo immersi nel traffico cittadino o in aereo quando desideriamo viaggiare in totale tranquillità. Le nuoveWH-sono la soluzione ideale per chi cerca un ottimo isolamento, tanto comfort e quel pizzico di intelligenza in più che ti fa sorridere. Come quando si ritrovi a parlare con un collega e senti la musica abbassarsi di colpo – funzione Speak ...