Sondaggio nei Paesi arabi | Biden meglio di Trump | ma pure lui…

ROMA – Nel mondo arabo Joe Biden è il candidato alla Casa Bianca preferito rispetto a Trump ma non gode comunque di simpatia o fiducia più di tanto: lo rivela un sondaggio condotto in 18 Paesi dal sito di notizie Arab News e dalla società britannica di ricerche di mercato YouGov.

