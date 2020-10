Sondaggi elezioni Usa 2020 | gli italiani preferiscono Biden a Trump

(Di martedì 27 ottobre 2020) Gli istituti Quorum e Noto hanno voluto sondare l’opinione deglicirca lepresidenziali statunitensi che si terranno il prossimo 3 novembre. Da entrambe le rilevazioni emerge una chiara preferenza verso il candidato democratico Joerispetto al presidente uscente Donald. Il 53% degli intervistati da Noto afferma che voterebbe permentre il 47% darebbe la sua preferenza a. Il divario si allarga se si prendono in esame i dati raccolti da Quorum: quiprevale con il 47,2% delle preferenze contro il 16,7% di. Sull’esito finale, il 62% degliintervistati da Noto non ha dubbi: trionferà. Segui Termometro Politico su Google ...

dataninjait : Cosa dobbiamo aspettarci dalle elezioni USA? Di quali sondaggi possiamo fidarci? Quanto contano i dati del voto ant… - italiaserait : Elezioni Usa 2020, cosa dicono i sondaggi a sette giorni dal voto. Trump: “Vinceremo noi”. Sessanta milioni di amer… - ElicrinaMacrina : @Catia05605065 @sarabanda_ @MauroNardelli non era la verità assoluta, Salvini lo davano vincente i sondaggi ma,con… - MaxxMono : @gerturco @maxxxks @fattoquotidiano Hanno letto i sondaggi riservati sulle elezioni Usa. - activtrades_it : I mercati aspettano le elezioni Usa della prossima settimana. I sondaggi danno #Biden in netto vantaggio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi elezioni

È la più volatile delle elezioni: spesso le maggioranze vengono ribaltate anche ... più di recente le previsioni (un sondaggio Marist/Npr) si sono ridimensionate a circa il 35%, in ogni caso superiore ...Non aiuta il tonfo di Wall Street che ieri sera ha archiviato la peggior seduta dell'ultimo mese (a pochi giorni dalle elezioni presidenziali ... "Tra l'altro, i sondaggi non si sono mossi granché ...