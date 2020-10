Situazione Coronavirus: i casi positivi in Italia del 17 Ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) I dati del 27 Ottobre confermano l’aumento esponenziale dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Enorme il numero dei positivi in Lombardia, dove probabilmente sarà necessario procedere a un nuovo lockdown. La Lombardia nella sola giornata di oggi ha fatto registrare ben 5.035 nuovi positivi a fronte di 29.960 tamponi effettuati. Nonostante il fatto che sia stato riaperto l’ospedale in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 ottobre 2020) I dati del 27confermano l’aumento esponenziale dei nuovidiin. Enorme il numero deiin Lombardia, dove probabilmente sarà necessario procedere a un nuovo lockdown. La Lombardia nella sola giornata di oggi ha fatto registrare ben 5.035 nuovia fronte di 29.960 tamponi effettuati. Nonostante il fatto che sia stato riaperto l’ospedale in … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Situazione Coronavirus Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera I ricoverati Covid a Pisa salgono a ottanta, quindici sono nelle terapie intensive

Niente di paragonabile alla situazione della scorsa primavera ... di altri 40 posti di degenza ordinaria per malati Covid-19 e un potenziamento della terapia intensiva del Santa Chiara ...

Coronavirus, 221 morti in Italia e 58 in Lombardia: i dati peggiori dai primi di maggio. 188 nuovi casi in provincia di Pavia

Lombardia, la situazione. I nuovi tamponi effettuati sono 29.960, totale complessivo 2.766.999. I nuovi casi positivi: 5.035 (di cui 260 "debolmente positivi" e 26 a seguito di test sierologico).

