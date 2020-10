Signorini: “fammi vedere cos’hai sotto la gonna”, la Elia rimane a bocca aperta (Di martedì 27 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha lasciato letteralmente senza parole Antonella Elia, nel corso della puntata di ieri con una domanda a dir poco imbarazzante. Fonte foto: FacebookLa puntata di ieri, 26 ottobre, non è iniziata nel migliore dei modi sarebbero infatti dovuti entrare tre nuovi concorrenti: Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Uno dei tre, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e dovranno fare ulteriori accertamenti a tutti e tre. Slitta quindi il loro ingresso nella casa ma Alfonso Signorini si è subito rimboccato le maniche e ha portato avanti la puntata con l’aiuto dei suoi opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un momento molto imbarazzante. Alfonso ha infatti messo in ... Leggi su chenews (Di martedì 27 ottobre 2020) Alfonsoha lasciato letteralmente senza parole Antonella, nel corso della puntata di ieri con una domanda a dir poco imbarazzante. Fonte foto: FacebookLa puntata di ieri, 26 ottobre, non è iniziata nel migliore dei modi sarebbero infatti dovuti entrare tre nuovi concorrenti: Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Uno dei tre, infatti, è risultato positivo al Covid-19 e dovranno fare ulteriori accertamenti a tutti e tre. Slitta quindi il loro ingresso nella casa ma Alfonsosi è subito rimto le maniche e ha portato avanti la puntata con l’aiuto dei suoi opinionisti, Pupo e Antonella. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un momento molto imbarazzante. Alfonso ha infatti messo in ...

annalisa673 : Anche oggi leccaculo Signorini ha fatto schifo, per leccare ora la colpa e di Guenda, ma fammi il favore ridicolo… - _itel_ : RT @nicoleperte: Perché fammi capire Signorini, esiste un tempismo per poter esprimere un'opinione? #gfvip - nicoleperte : Perché fammi capire Signorini, esiste un tempismo per poter esprimere un'opinione? #gfvip - EleDiagram : La differenza tra le Rutas e Matilde Brandi: Matilde parla - loro ascoltano e aspettano il turno di parlare Rutas… -