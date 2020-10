Shakhtar Donetsk-Inter oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, formazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Shakhtar Donetsk-Inter: oggi è il giorno della verità. Allo Stadio Olimpico di Kiev va in scena il match che mette difronte gli ucraini e i nerazzurri. Dopo il “recente precedente” che ha visto le due formazioni affrontarsi nelle semifinali dell’Europa League 2019/2020, con i milanesi capaci di dominare quella partita secca vincendo addirittura 5-0, le cose però sono cambiate. Gli uomini di Luis Castro infatti hanno sorpreso tutti nel primo turno del Girone B battendo a domicilio, per 2-3, il Real Madrid, mentre quelli di Conte sono stati bloccati sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach, che per pochissimo non è andato vicino al colpaccio. Come finirà questa volta il duello? La parola al campo. La gara tra Shakhtar ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020)è il giorno della verità. Allo Stadio Olimpico di Kiev va in scena il match che mette difronte gli ucraini e i nerazzurri. Dopo il “recente precedente” che ha visto le dueaffrontarsi nelle semifinali dell’Europa2019/2020, con i milanesi capaci di dominare quella partita secca vincendo addirittura 5-0, le cose però sono cambiate. Gli uomini di Luis Castro infatti hanno sorpreso tutti nel primo turno del Girone B battendo a domicilio, per 2-3, il Real Madrid, mentre quelli di Conte sono stati bloccati sul 2-2 dal Borussia Moenchengladbach, che per pochissimo non è andato vicino al colpaccio. Come finirà questa volta il duello? La parola al campo. La gara tra...

