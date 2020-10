Sfera Ebbasta si racconta nel film “Famoso”: ecco quattro cose che non sapete di lui (Di martedì 27 ottobre 2020) “Tutti per uno uno per tutti” era il motto dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, un patto di amicizia e di fedeltà. È la stessa filosofia che sta alla base del gruppo di lavoro di Sfera Ebbasta (vero nome Gionata Boschetti) che emerge dal docu-film, uscito su Amazon Prime Video diretto dall’ottimo Pepsy Romanoff, che ha già curato molti progetti di Vasco Rossi. Un film che sottolinea specialmente in questo momento così difficile per i lavoratori dello spettacolo messi a dura prova dai provvedimenti governativi per contenere la pandemia, la forza e l’importanza del team di lavoro dal tour manager al fotografo personale. Quello che colpisce è che sono tutti amici di Sfera di lunga data poi coinvolti nel progetto che piano piano è esploso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) “Tutti per uno uno per tutti” era il motto dei Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, un patto di amicizia e di fedeltà. È la stessa filosofia che sta alla base del gruppo di lavoro di(vero nome Gionata Boschetti) che emerge dal docu-, uscito su Amazon Prime Video diretto dall’ottimo Pepsy Romanoff, che ha già curato molti progetti di Vasco Rossi. Unche sottolinea specialmente in questo momento così difficile per i lavoratori dello spettacolo messi a dura prova dai provvedimenti governativi per contenere la pandemia, la forza e l’importanza del team di lavoro dal tour manager al fotografo personale. Quello che colpisce è che sono tutti amici didi lunga data poi coinvolti nel progetto che piano piano è esploso ...

