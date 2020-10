Sfera Ebbasta annuncia Bottiglie Privè, il primo singolo da Famoso (Di martedì 27 ottobre 2020) Sfera Ebbasta annuncia Bottiglie Privè, primo singolo ufficiale dal nuovo album Famoso. Nell’anteprima l’artista di Cinisello Balsamo pubblica un breve estratto in cui possiamo sentire l’accompagnamento del pianoforte e una parte del testo. “Tutto cambia nulla resta uguale ,Tranne l’amore di tua madre.La gente cambia , il cash ti cambia.Più ne fai e più non ti basta”. Sono giorni intensi: Sfera Ebbasta ha appena lanciato il suo documentario Famoso su Amazon Prime Video e solamente ieri, 26 ottobre, ha annunciato le prime date del tour con due concerti a Milano programmati per il 2021. Inoltre recentemente Gionata Boschetti ha duettato con il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020)Privè,ufficiale dal nuovo album. Nell’anteprima l’artista di Cinisello Balsamo pubblica un breve estratto in cui possiamo sentire l’accompagnamento del pianoforte e una parte del testo. “Tutto cambia nulla resta uguale ,Tranne l’amore di tua madre.La gente cambia , il cash ti cambia.Più ne fai e più non ti basta”. Sono giorni intensi:ha appena lanciato il suo documentariosu Amazon Prime Video e solamente ieri, 26 ottobre, hato le prime date del tour con due concerti a Milano programmati per il 2021. Inoltre recentemente Gionata Boschetti ha duettato con il ...

