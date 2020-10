Serie tv su Sky a novembre, cosa guardare da Fargo 4 a Grey’s Anatomy 17 (Di martedì 27 ottobre 2020) Basta un rapido sguardo al catalogo delle nuove Serie tv su Sky a novembre 2020 per gioire del ritorno di alcuni dei titoli più popolari degli ultimi anni. Ad aprire le danze è però una grande novità, Romulus, attesa su Sky Atlantic il 6 novembre. Si tratta di un dramma storico firmato da Matteo Rovere, recitato in latino arcaico e concepito per raccontare in modo inedito la storia epica della nascita di Roma. L’ambientazione è il Lazio dell’VIII secolo a.C., in cui a incidere su una realtà primitiva e brutale è il potere della natura e degli dei. Gli eventi sono osservati dai punti di vista di tre ragazzi: Yemos (Andrea Arcangeli), principe di Alba; Wiros (Francesco di Napoli), ragazzo orfano e schiavo; Ilia (Marianna Fontana), giovane vestale. Coincide con l’arrivo su ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Basta un rapido sguardo al catalogo delle nuovetv su Sky a2020 per gioire del ritorno di alcuni dei titoli più popolari degli ultimi anni. Ad aprire le danze è però una grande novità, Romulus, attesa su Sky Atlantic il 6. Si tratta di un dramma storico firmato da Matteo Rovere, recitato in latino arcaico e concepito per raccontare in modo inedito la storia epica della nascita di Roma. L’ambientazione è il Lazio dell’VIII secolo a.C., in cui a incidere su una realtà primitiva e brutale è il potere della natura e degli dei. Gli eventi sono osservati dai punti di vista di tre ragazzi: Yemos (Andrea Arcangeli), principe di Alba; Wiros (Francesco di Napoli), ragazzo orfano e schiavo; Ilia (Marianna Fontana), giovane vestale. Coincide con l’arrivo su ...

