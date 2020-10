Serie D, così le 15 squadre venete dopo la 6° giornata (Di martedì 27 ottobre 2020) Le 20 squadre inserite nel girone C di Serie D (Photo Credit: sito ufficiale manzanesecalcio.it). A differenza di altri gironi in cui purtroppo i rinvii, per casi di Coronavirus, sono numericamente superiori alle partite disputate, c’è anche chi, per fortuna, non ha trovato grossi intoppi e ha portato avanti regolarmente, almeno fin qui, lo svolgersi del campionato. È questo il caso del girone C di Serie D. Un girone in cui, allo stato attuale delle cose, solo Prodeco Montebelluna, Virtus Bolzano, Union Feltre, Cartigliano, Arzignano Valchiampo e Chions hanno una partita in meno (5 disputate) rispetto a tutte le altre che invece ne hanno giocate 6. Un raggruppamento, quello appena menzionato, a forte rappresentanza veneta. Sono infatti 15 le squadre della regione inserite nel girone C. Le 5 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Le 20inserite nel girone C diD (Photo Credit: sito ufficiale manzanesecalcio.it). A differenza di altri gironi in cui purtroppo i rinvii, per casi di Coronavirus, sono numericamente superiori alle partite disputate, c’è anche chi, per fortuna, non ha trovato grossi intoppi e ha portato avanti regolarmente, almeno fin qui, lo svolgersi del campionato. È questo il caso del girone C diD. Un girone in cui, allo stato attuale delle cose, solo Prodeco Montebelluna, Virtus Bolzano, Union Feltre, Cartigliano, Arzignano Valchiampo e Chions hanno una partita in meno (5 disputate) rispetto a tutte le altre che invece ne hanno giocate 6. Un raggruppamento, quello appena menzionato, a forte rappresentanza veneta. Sono infatti 15 ledella regione inserite nel girone C. Le 5 ...

