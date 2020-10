Serie C, Palermo-Turris: avviata la procedura per il rimborso dei biglietti (Di martedì 27 ottobre 2020) La gara tra il Palermo e la Turris, in programma lo scorso 21 ottobre al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi per il focolaio Covid scoppiato in casa rosanero.Ragion per cui, i tifosi che hanno acquistato i tagliandi per assistere alla sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C - Girone C saranno rimborsati. Di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento."Il Palermo comunica che il proprio ticketing partner Vivaticket ha già disposto e avviato la procedura automatica di rimborso di tutti i biglietti acquistati online per la gara Palermo-Turris prevista per mercoledì 21 ottobre allo Stadio Barbera e lo stesso giorno ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 ottobre 2020) La gara tra ile la, in programma lo scorso 21 ottobre al "Renzo Barbera", è stata rinviata a data da destinarsi per il focolaio Covid scoppiato in casa rosanero.Ragion per cui, i tifosi che hanno acquistato i tagliandi per assistere alla sfida valida per la sesta giornata del campionato diC - Girone C saranno rimborsati. Di seguito, il comunicato diramato dal club di viale del Fante attraverso il proprio sito di riferimento."Ilcomunica che il proprio ticketing partner Vivaticket ha già disposto e avviato laautomatica didi tutti iacquistati online per la garaprevista per mercoledì 21 ottobre allo Stadio Barbera e lo stesso giorno ...

