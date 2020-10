Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato Cigarini, ammenda per Paratici (Di martedì 27 ottobre 2020) Archiviata la quinta giornata di Serie A, il giudice sportivo ha emesso il comunicato. squalificato per una giornata Luca Cigarini, centrocampista del Crotone espulso nella gara contro il Cagliari. Multa e diffida per Fabio Paratici, della Juve “in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Espulso invece per una giornata Reposi Simone (Milan). Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Archiviata la quinta giornata diA, ilha emesso il comunicato.per una giornata Luca, centrocampista del Crotone espulso nella gara contro il Cagliari. Multa e diffida per Fabio, della Juve “in quanto non autorizzato, al termine del primo tempo, negli spogliatoi, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara e gli rivolgeva una critica irrispettosa; recidivo”. Espulso invece per una giornata Reposi Simone (Milan). Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

