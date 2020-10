Serie A | giudice sportivo | 15 000 euro di ammenda a Paratici

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) IldellaA, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari in seguito alla quinta giornata 2020/2021. Spicca la seconda sanzione consecutiva ai danni di Fabio, ancora una volta per aver assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro al termine di Juventus-Verona. Per il dirigente bianconero 15.000die la diffida. L’unico calciatore squalificato è invece Luca Cigarini, espulso in Cagliari-Crotone contro la sua ex squadra, mentre Lorenzo Tonelli con quattro gialli in cinque gare entra subito in diffida.