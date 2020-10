“Sei una gallina madre con le penne arruffate”: Antonella Elia attacca Alba Parietti. E la risposta è al vetriolo (Di martedì 27 ottobre 2020) Antonella Elia vs Alba Parietti. La prima opinionista al Grande Fratello Vip, la seconda mamma di uno dei concorrenti, Francesco Oppini. Tutto parte dalla parola “viscido”, usata dalla Elia per descrivere Oppini. Che non ci sta: “Io non accetto in nessun modo che mi si dia del viscido… Io non ti conosco e ti porto rispetto. Se hai precedenti con qualcuno della mia famiglia sono fatti vostri, non miei”. Quel “qualcuno della mia famiglia” al quale fa riferimento Oppini sarà forse la mamma Alba? Ebbene sì. E nonostante i tentativi di Antonella di spiegare che “viscido” era stato usato per indicare come Francesco sia, secondo lei, uno di cui non ci si può fidare, la Parietti non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020)vs. La prima opinionista al Grande Fratello Vip, la seconda mamma di uno dei concorrenti, Francesco Oppini. Tutto parte dalla parola “viscido”, usata dallaper descrivere Oppini. Che non ci sta: “Io non accetto in nessun modo che mi si dia del viscido… Io non ti conosco e ti porto rispetto. Se hai precedenti con qualcuno della mia famiglia sono fatti vostri, non miei”. Quel “qualcuno della mia famiglia” al quale fa riferimento Oppini sarà forse la mamma? Ebbene sì. E nonostante i tentativi didi spiegare che “viscido” era stato usato per indicare come Francesco sia, secondo lei, uno di cui non ci si può fidare, lanon ...

