Sei Nazioni | Steyn | Lavoriamo per essere più cinici

(Di martedì 27 ottobre 2020) ROMA - Secondo giorno di lavoro sul campo del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma per l'Italrugby verso il secondo dei due recuperi del Sei2020 in calendario sabato 31 ...

ROMA - Secondo giorno di lavoro sul campo del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma per l'Italrugby verso il secondo dei due recuperi del Sei Nazioni 2020 in calendario sabato 31 ...