Secondo Ricciardi  a Milano e Napoli è necessario il lockdown

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - “Il Ministro della Salute ha il compito costituzionale di tutelare la salute e voleva e vuole che si faccia di più. In Consiglio dei Ministri però si confronta con Ministri che tutelano e presidiano, giustamente, il proprio mondo. Questo non succede solo in Italia ma in tutta Europa e infatti in tutta Europa il virus sta dilagando perché ci si trova di fronte a questo tipo di esitazione. La politica non capisce che non c'; sviluppo economico se non c'; tutela della salute e lo vediamo in paesi come la Francia dove la situazione; assolutamente fuori controllo”. Così Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute Speranza, commenta a TGZero di Radio Capital le divisioni all'interno del governo sui recenti DPCM, spiegando che la linea del Ministero della Salute ...