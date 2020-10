Scuola, in Campania resterannno chiuse per almeno altri dieci giorni. Poi una nuova valutazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Resta in vigore almeno per altri 10 giorni la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie in Campania. Questo l’esito della riunione convocata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della Scuola, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell’ospedale pediatrico Santobono e i componenti dell’Unità di crisi regionale. “Nel quadro generale di particolare gravità – si legge in una nota diffusa dall’unità di crisi al termine dell’incontro – nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della Regione verso il mondo della Scuola, ancora nelle ultime ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 ottobre 2020) Resta in vigoreper10la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie in. Questo l’esito della riunione convocata dal presidente della RegioneVincenzo De Luca con i rappresentanti del mondo della, i sindacati e la Direzione scolastica, con i dirigenti delle Asl, dell’ospedale pediatrico Santobono e i componenti dell’Unità di crisi regionale. “Nel quadro generale di particolare gravità – si legge in una nota diffusa dall’unità di crisi al termine dell’incontro – nel confronto è stata innanzitutto evidenziata la grande attenzione della Regione verso il mondo della, ancora nelle ultime ...

