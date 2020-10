Scuola | Fontana | ' con presidi confermata linea Lombardia dad al 100%'

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Isono d'accordo con ladella Regionesulla, per cui ha previsto la didattica a distanza alnelle scuole superiori. Lo dice il presidente della Regione, Attilio, che con l'assessore all'Istruzione, Melania Rizzoli, ha incontrato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la, Augusta Celada, e dirigenti scolastici provinciali. "Ringraziamo i dirigenti scolastici dellaper la grande collaborazione messa in campo e per l'impegno dimostrato fin dall'inizio della pandemia. Nel confronto avuto oggi con loro abbiamo condiviso di confermare laassunta dalla Regioneche ...