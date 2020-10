Scuola aperta solo ai disabili in Campania. E se i genitori si rifiutano, sul registro risulta l’assenza (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante il secondo regno del governatore Vincenzo De Luca, pochi giorni dopo la ordinanza che prevede la Scuola in presenza solo per gli alunni disabili (la numero 82) possono accadere fatti dei quali qualcuno, prima o poi, dovrà vergognarsi. Può succedere che da una Scuola primaria giunga, poche ore dopo l’editto che inaugura la Scuola “solo per i disabili” una telefonata di un insegnante che invita i genitori del piccolo Giovanni (nome di fantasia) a portare a Scuola il bambino. Alle ragionevoli obiezioni della mamma che ricorda allo zelante docente quanto segue: – Giovanni ha un fratellino che frequenta la stessa Scuola e dovrebbe rimanere a casa – Giovanni non avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Durante il secondo regno del governatore Vincenzo De Luca, pochi giorni dopo la ordinanza che prevede lain presenzaper gli alunni(la numero 82) possono accadere fatti dei quali qualcuno, prima o poi, dovrà vergognarsi. Può succedere che da unaprimaria giunga, poche ore dopo l’editto che inaugura laper i” una telefonata di un insegnante che invita idel piccolo Giovanni (nome di fantasia) a portare ail bambino. Alle ragionevoli obiezioni della mamma che ricorda allo zelante docente quanto segue: – Giovanni ha un fratellino che frequenta la stessae dovrebbe rimanere a casa – Giovanni non avrebbe ...

AzzolinaLucia : La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i dirit… - Agenzia_Ansa : 'La #scuola resterà aperta'. Di Maio difende Azzolina I presidi: 'La didattica in presenza è un valore da preservar… - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - clikservernet : Scuola aperta solo ai disabili in Campania. E se i genitori si rifiutano, sul registro risulta l’assenza - Noovyis : (Scuola aperta solo ai disabili in Campania. E se i genitori si rifiutano, sul registro risulta l’assenza) Playhit… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola aperta Scuola aperta solo ai disabili in Campania. E se i genitori si rifiutano, sul registro risulta l’assenza Il Fatto Quotidiano Lo sport che resta, ecco cosa si può fare: domande e risposte

Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale. E’ possibile giocare in un circolo sportivo ...

Insegnante positiva al Covid 19, lezioni sospese in due istituti a Isola Capo Rizzuto

Restano aperte le altre scuole del territorio. La decisione di chiudere i due plessi è stata adottata a scopo precauzionale anche perché nel comune del Crotonese i contagi sono saliti all'improvviso a ...

Pertanto, sarà possibile proseguire con le attività della scuola di pattinaggio su pista e su ghiaccio all’aperto, ma solo in forma individuale. E’ possibile giocare in un circolo sportivo ...Restano aperte le altre scuole del territorio. La decisione di chiudere i due plessi è stata adottata a scopo precauzionale anche perché nel comune del Crotonese i contagi sono saliti all'improvviso a ...