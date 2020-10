Scontri Roma | una decina di fermati per i disordini di questa sera a Piazza del Popolo Molotov e bombe carta contro cassonetti e auto della Polizia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Sono al momento 12 i manifestantiin seguito ai nuovicon ladel(leggi l’articolo) dove era in corso una manifestazione organizzata da Forza Nuova per protestarele nuove restrizioni anti-Covid. Al momento l’intera zona rimane presidiata dai reparti antisommossa delle forze dell’ordine con mezzi blindati e idranti. Presidiato anche il quartiere Prati, a ridosso didel, dove i manifestanti, molti dei quali incappucciati, si erano diretti dopo essere stati respinti, con diverse cariche, dalla. Un elicotterocontinua a sorvolare la ...

virginiaraggi : Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade… - SkyTG24 : Disordini a #Roma, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato contro le misure anti-Covid Alcune… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Violenti scontri a Roma. Le immagini arrivano da Piazza del Popolo - ilruttosovrano : Forza Nuova negli scontri a Roma, dopo Napoli, in un periodo di merda i fascisti stanno producendo il massimo sforzo. - lnotarantonio : RT @virginiaraggi: Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade Roma… -

Scontri in piazza del Popolo a Roma. La polizia utilizza gli idranti e ferma 12 persone. Il tutto è avvenuto in occasione della manifestazione contro l'ultimo dpcm anti-covid varato dal governo ...In Piazza del Popolo a Roma ci sono stati degli scontri tra la polizia e alcuni militanti di Forza Nuova che si erano radunati per protestare contro l’ultimo decreto del governo per contenere il ...