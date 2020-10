Scontri, il Viminale convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lamorgese: “Frange estremiste stanno strumentalizzando la pandemia” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, presiederà domani al Viminale, alle ore 11.30, una riunione del Comitato nazionale per l’Ordine e la sicurezza pubblica “per fare il punto di situazione sull’ordine e la sicurezza pubblica del Paese, anche alla luce dell’attuazione dei provvedimenti emergenziali connessi alla prevenzione e al contrasto del contagio da Covid-19”. Al Comitato nazionale, fa sapere una nota del Viminale, parteciperanno il viceministro all’Interno, Matteo Mauri, i vertici delle Forze di Polizia e dei Servizi segreti e il Capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. “Deve essere sempre garantito il diritto a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Il ministro dell’Interno, Luciana, presiederà domani al, alle ore 11.30, una riunione delper l’Ordine e la“per fare il punto di situazione sull’ordine e ladel Paese, anche alla luce dell’attuazione dei provvedimenti emergenziali connessi alla prevenzione e al contrasto del contagio da Covid-19”. Al, fa sapere una nota del, parteciperanno il viceministro all’Interno, Matteo Mauri, i vertici delle Forze di Polizia e dei Servizi segreti e il Capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli. “Deve essere sempre garantito il diritto a ...

Corriere : ?? Ieri dal Viminale è partita una nuova direttiva affinché si cerchi di «separare chi protesta in maniera legittima… - Corriere : Proteste in piazza contro le misure anti Covid, chi sono gli «infiltrati» su cui vigila il Viminale - Agenzia_Ansa : Scontri a #Napoli, la #Digos arresta due pregiudicati. Il Viminale: 'Azioni non spontanee ma preordinate da crimina… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Scontri, il #Viminale convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. #Lamorgese: “Frange estremist… - LaNotiziaTweet : Scontri, il #Viminale convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. #Lamorgese: “Frange estre… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Viminale Proteste Covid Italia: neofascisti, ultras e centri sociali infiltrati, il Viminale vigila Corriere della Sera Nuove tensioni a Roma, scontri in Piazza del Popolo. Lamorgese ai cittadini: “Prendete le distanze dalle frange violente”

Manifestazione a Roma contro il dpcm. Scontri in Piazza del Popolo. Giornalisti allontanati da Forza Nuova. Le ultime.

Roma, scontri in centro: bombe carta e cassonetti in fiamme, la polizia carica. Alcuni fermati

Il timore del Viminale è che a cavalcare il malcontento siano movimenti estremisti cementati anche la criminalità. Gli inquirenti indagano anche sui legami tra i cospiratori di Napoli e chi ha aizzato ...

