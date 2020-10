Scontri a Roma, tensione a Piazza del Popolo: foto e (Di martedì 27 ottobre 2020) L'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte che ha ristretto ancora di più la vita delle attività del Paese ha sollevato proteste violente. Dopo Napoli, anche a Roma diversi manifestanti si sono radunati ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) L'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte che ha ristretto ancora di più la vita delle attività del Paese ha sollevato proteste violente. Dopo Napoli, anche adiversi manifestanti si sono radunati ...

virginiaraggi : Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade… - SkyTG24 : Disordini a #Roma, vicino a piazza del Popolo, durante un corteo non autorizzato contro le misure anti-Covid Alcune… - repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - ELLETW6 : RT @localteamtv: Nuovi scontri a Roma: cariche della polizia in Piazza del Popolo - MariucciaPoli : RT @localteamtv: Roma, nuovi scontri: cariche della polizia -