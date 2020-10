Scontri a Piazza del Popolo a Roma alla manifestazione contro il Dpcm del governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Bombe carta, cariche della Polizia, sirene, cassonetti bruciati. Anche a Roma oggi si sono replicate le immagini di ieri a Torino e Milano con le manifestazioni di chi contesta le ultime misure del Dpcm del governo. Manifestazioni che hanno dato origine ad incidenti tra i partecipanti (alcune frange) e le forze dell'ordine. Leggi su panorama (Di martedì 27 ottobre 2020) Bombe carta, cariche della Polizia, sirene, cassonetti bruciati. Anche aoggi si sono replicate le immagini di ieri a Torino e Milano con le manifestazioni di chi contesta le ultime misure deldel. Manifestazioni che hanno dato origine ad incidenti tra i partecipanti (alcune frange) e le forze dell'ordine.

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - fanpage : ?? ULTIM'ORA Violenti scontri a Roma. Le immagini arrivano da Piazza del Popolo - Cicciodoca : RT @DarioBallini: Durante gli scontri di poco fa a Piazza del Popolo a #Roma la polizia ha identificato fra i manifestanti Roberto Fiore e… - Paul8725484752 : RT @MediasetTgcom24: Proteste Dpcm, scontri in Piazza del Popolo a Roma #roma -