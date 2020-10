Santo del Giorno 27 Ottobre: Sant’Evaristo (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Santo del Giorno 27 Ottobre è Sant’Evaristo, papa e martire vissuto fra il I ed il II secolo d.C. Le informazioni storiche sul suo conto sono molto scarse e non ci consentono di delinearne pienamente né la personalità né l’operato. Sembra che sia rimasto sul soglio di Pietro per circa dieci anni prima di diventare uno dei tanti martiri cristiani della sua epoca (anche se non ne abbiamo la certezza assoluta). Cerchiamo di conoscerlo meglio: vediamo chi era, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 27 Ottobre: chi era Sant’Evaristo. Cenni biografici Come abbiamo accennato, le informazioni storiche su Sant’Evaristo sono scarse ed incerte. Come per molti altri personaggi vissuti in ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 27 ottobre 2020) Ildel27è Sant’Evaristo, papa e martire vissuto fra il I ed il II secolo d.C. Le informazioni storiche sul suo conto sono molto scarse e non ci consentono di delinearne pienamente né la personalità né l’operato. Sembra che sia rimasto sul soglio di Pietro per circa dieci anni prima di diventare uno dei tanti martiri cristiani della sua epoca (anche se non ne abbiamo la certezza assoluta). Cerchiamo di conoscerlo meglio: vediamo chi era, perché è importante e perché è stato canonizzato.del27: chi era Sant’Evaristo. Cenni biografici Come abbiamo accennato, le informazioni storiche su Sant’Evaristo sono scarse ed incerte. Come per molti altri personaggi vissuti in ...

