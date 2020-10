Sant’Agata dei Goti, Gesesa annuncia interruzione idrica notturna. Le zone interessate (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGesesa comunica che a causa di una riduzione delle portate causata da deficit fisiologico e un conseguente abbassamento del livello del serbatoio Cerreta del Comune di Sant’Agata De’ Goti, questa notte saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 00.00 alle 05.00 di domani mattina, nelle seguenti zone: S.Tommaso , Cerreta, Cologna, Verrini, Paolini, Canfora, Piscitella, Corvi, Piantito, Tuoro Scigliata, Migliara, Ischitella, Bosco Cupo, Soviano, Parte di Piana del Mondo, Parte di Presta, Parte di Fagnano, Parte di Cotugno Paolini. Gesesa, infine, ricorda che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile. L'articolo Sant’Agata dei Goti, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa di una riduzione delle portate causata da deficit fisiologico e un conseguente abbassamento del livello del serbatoio Cerreta del Comune di Sant’Agata De’, questa notte saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 00.00 alle 05.00 di domani mattina, nelle seguenti: S.Tommaso , Cerreta, Cologna, Verrini, Paolini, Canfora, Piscitella, Corvi, Piantito, Tuoro Scigliata, Migliara, Ischitella, Bosco Cupo, Soviano, Parte di Piana del Mondo, Parte di Presta, Parte di Fagnano, Parte di Cotugno Paolini., infine, ricorda che per Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800 51 17 17 gratuito sia da rete fissa che da rete mobile. L'articolo Sant’Agata dei, ...

