Sampdoria | Osti | «Il Benevento ci ha svegliato»

Carlo Osti ha parlato prima della partita di Coppa Italia Sampdoria-Salernitana Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della partita di Coppa Italia contro la Salernitana. COPPA ITALIA – «Il campionato è iniziato bene e penso che la sveglia ce l'abbia data la partita contro il Benevento. La Coppa Italia ci teniamo molto, soprattutto Massimo Ferrero. È un'opportunità. Soprattutto per i calciatori che hanno giocato poco in campionato e soprattutto per noi dirigenti valutare se questi ragazzi possono entrare in prima squadra e servire a Ranieri».

