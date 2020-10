Salvini si toglie la mascherina al Senato e lascia l'aula: 'Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv, mettetevela voi' (Di martedì 27 ottobre 2020) in protesta al Senato si toglie la mascherina e lascia l'aula . 'Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia Mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il presidente Conte non è al ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) in protesta alsilal'. 'Alla Camera si sta votando sulla omotransfobiai problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il presidentenon; al ...

Matteo Salvini in protesta al Senato si toglie la mascherina e lascia l'aula. «Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo ...

Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: "Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula"

Salvini si è tolto brevemente la mascherina per scandire bene le parole e poi se l’è subito rimessa richiamato dalla presidenza. «Noi usciamo da quest’Aula perché il Senato ha ancora una dignità», ha ...

Salvini si è tolto brevemente la mascherina per scandire bene le parole e poi se l'è subito rimessa richiamato dalla presidenza. «Noi usciamo da quest'Aula perché il Senato ha ancora una dignità», ha ...