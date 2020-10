Salvini si toglie la mascherina al Senato e lascia l'aula: «Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv, mettetevela voi» (Di martedì 27 ottobre 2020) Matteo Salvini in protesta al Senato si toglie la mascherina e lascia l'aula. «Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 ottobre 2020) Matteoin protesta alsilal'. «Alla Camera si sta votando sulla omotransfobia mentre i problemi degli italiani sono altri. Nel frattempo il...

