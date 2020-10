Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: "Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula" |VIDEO (Di martedì 27 ottobre 2020) «Mentre noi siamo qua a votare il presidente del Consiglio è in televisione: non è normale. Vi domando se ritenete normale che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile». Così il segretario leghista Matteo Salvini, rivolto ai colleghi Senatori, intervenendo in aula a Palazzo Madama. Salvini si è tolto brevemente la mascherina per scandire bene le parole e poi se l'è subito rimessa richiamato dalla presidenza. «Noi usciamo da quest'aula perché il Senato ha ancora una dignità», ha annunciato. Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) «Mentre noi siamo qua a votare il presidente del Consiglio è in televisione: non è normale. Vi domando se ritenete normale che mentre ile la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile». Così il segretario leghista Matteo, rivolto ai colleghiri, intervenendo ina Palazzo Madama.si è tolto brevemente la mascherina per scandire bene le parole e poi se l'è subito rimessa richiamato dalla presidenza. «Noi usciamo da quest'perché ilha ancora una dignità», ha annunciato.

reportrai3 : Gli intrecci finanziari dei commercialisti della Lega di Matteo Salvini #Report da rivedere 'Follow the money', d… - reportrai3 : A marzo alcuni sindaci lombardi hanno avviato test sierologici. Ma in molti, dentro alla Lega, hanno provato a bloc… - reportrai3 : Terra Insubre, l’associazione culturale del super avvocato della Lega Andrea Mascetti che rivendica le origini celt… - GHERARDIMAURO1 : RT @tempoweb: La protesta di #Salvini: 'Inaccettabile Conte in tv, noi lasciamo il Senato' (GUARDA IL VIDEO) #governo #Lega #coronavirus #d… - irenestorti1 : RT @tempoweb: La protesta di #Salvini: 'Inaccettabile Conte in tv, noi lasciamo il Senato' (GUARDA IL VIDEO) #governo #Lega #coronavirus #d… -