Salvare il Natale? Altra balla | Possibile lockdown a dicembre Conte prepara la nuova serrata | qui crolla l' Italia

"L'obiettivo è tenere la curva sotto controllo. Se rispettiamo le misure dell'ultimo Dpcm, abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario si potrebbe presentare la necessità di operare un lockdown generale, che dobbiamo provare a scongiurare in ogni modo". Così Giuseppe Conte si è espresso durante la conferenza stampa allestita a Palazzo Chigi per illustrare le misure previste dal decreto ristori. A margine del quale il premier ha ovviamente affrontato il tema dell'emergenza coronavirus, con il bollettino che continua a certificare un aumento costante dei contagi ma soprattutto dei morti (oggi 221) e dei ricoveri ospedalieri. Conte per la prima volta ha ammesso chiaramente che potrebbe esserci un nuovo ...

