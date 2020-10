Salute: Psoriasi, campagna #BeInformed per migliorare informazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - Pazienti, associazioni, professionisti, medici, scienziati e comunità bene informate hanno il potere di migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone con la Psoriasi. L'informazione, infatti, è un ingrediente chiave nella ricetta per l'empowerment. E' questa l'idea alla base della campagna #BeInformed lanciata dalla International Federation of Psoriasis Associations (Ifpa) in occasione del World Psoriasis Day che si celebra il 29 ottobre in più di 50 Paesi nel mondo. Aumentare la consapevolezza delle persone sulla Psoriasi, diffondere informazione di qualità per contrastare e smentire le fake news dilaganti sul web, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Pazienti, associazioni, professionisti, medici, scienziati e comunità bene informate hanno il potere dinotevolmente la qualità della vita delle persone con la. L', infatti, è un ingrediente chiave nella ricetta per l'empowerment. E' questa l'idea alla base dellalanciata dalla International Federation ofs Associations (Ifpa) in occasione del Worlds Day che si celebra il 29 ottobre in più di 50 Paesi nel mondo. Aumentare la consapevolezza delle persone sulla, diffonderedi qualità per contrastare e smentire le fake news dilaganti sul web, ...

Psoriasi, come riconoscerla e controllarla

È una vera e propria chiamata alle armi nei confronti della psoriasi, malattia della pelle che in forma più o meno grave interessa circa tre italiani su cento. Ci vuole più informazione ed ...

