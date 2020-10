Salernitana fuori dalla Coppa Italia, a Ranieri basta La Gumina (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Si arresta contro la Sampdoria il cammino in Coppa Italia della Salernitana. La formazione di Fabrizio Castori viene eliminata perdendo per uno a zero al “Ferraris“, punita da una rete di La Gumina. L’attaccante blucerchiato capitalizza un contropiede a inizio secondo tempo, sfruttando il perfetto assist di Verre per battere Belec. E’ dunque la compagine di Claudio Ranieri ad accedere al quarto turno della competizione, dove potrebbe riproporsi il derby con il Genoa, in programma in serie A domenica prossima. Sampdoria-Salernitana 1-0 Rete: 9’st La Gumina Sampdoria (4-3-1-2): Letica; Rocha (48’st Yoshida), Ferrrari, Colley, Regini; Leris (21’st Jankto), Adrien Silva (19’st ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGenova – Si arresta contro la Sampdoria il cammino indella. La formazione di Fabrizio Castori viene eliminata perdendo per uno a zero al “Ferraris“, punita da una rete di La. L’attaccante blucerchiato capitalizza un contropiede a inizio secondo tempo, sfruttando il perfetto assist di Verre per battere Belec. E’ dunque la compagine di Claudioad accedere al quarto turno della competizione, dove potrebbe riproporsi il derby con il Genoa, in programma in serie A domenica prossima. Sampdoria-1-0 Rete: 9’st LaSampdoria (4-3-1-2): Letica; Rocha (48’st Yoshida), Ferrrari, Colley, Regini; Leris (21’st Jankto), Adrien Silva (19’st ...

sportli26181512 : #CoppaItalia, La Gumina lancia la Sampdoria: Salernitana fuori a testa alta: Blucerchiati vicini al gol in quattro… - aSalerno_it : #salerno Sampdoria-Salernitana, i convocati: fuori Di Tacchio - OfficialUSS1919 : 77' Doppio cambio per la #Salernitana: fuori Veseli e Cicerelli, dentro Lopez e Anderson. #SALASC 0-0 - RaschiDaniele : 2011: Esordisce a 19 anni in Ligue 1 col Tolosa 2015: Vince la Coppa d'Africa 2016-2017: Finisce fuori rosa e riman… -