Sala e gli scontri a Milano: “Tra anarchici e Forza Nuova, 11 minorenni sui 20 fermati” (Di martedì 27 ottobre 2020) MILANO – “Pensate che la Questura ha fermato 20 persone per identificazioni, di questi 11 sono minorenni. E’ veramente preoccupante. Ecco perche’ mi sto battendo per cercare di conservare un po’ di presenza a scuola nelle classi per i ragazzi e per le ragazze delle superiori. Ecco perche’ mi sto battendo contro la Dad totale”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta cosi’ gli scontri avvenuti ieri sera tra corso Buenos Aires e Stazione Centrale, a Milano, tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. Leggi su dire (Di martedì 27 ottobre 2020) MILANO – “Pensate che la Questura ha fermato 20 persone per identificazioni, di questi 11 sono minorenni. E’ veramente preoccupante. Ecco perche’ mi sto battendo per cercare di conservare un po’ di presenza a scuola nelle classi per i ragazzi e per le ragazze delle superiori. Ecco perche’ mi sto battendo contro la Dad totale”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta cosi’ gli scontri avvenuti ieri sera tra corso Buenos Aires e Stazione Centrale, a Milano, tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine.

HuffPostItalia : Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: 'Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente' - maurobiavati : RT @Nmarru: @mariamacina @Laila76913893 @matteorenzi Se conte in conferenza stampa riesce a dire che il MES sarebbero più tasse per gli ita… - Sakurauchi_Hime : RT @darioconte66: Amico di amico. In sala di attesa, per il #tampone. Chiamata di lavoro, se ne va prima di farlo. 2 giorni dopo gli dicono… - luc_sca : RT @darioconte66: Amico di amico. In sala di attesa, per il #tampone. Chiamata di lavoro, se ne va prima di farlo. 2 giorni dopo gli dicono… - darioconte66 : Amico di amico. In sala di attesa, per il #tampone. Chiamata di lavoro, se ne va prima di farlo. 2 giorni dopo gli… -