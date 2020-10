Rugby, Sei Nazioni 2020: l’Inghilterra ai raggi X, tanti giovani per l’Italia (Di martedì 27 ottobre 2020) Si disputerà sabato 31 ottobre l’ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2020 e a giocarsi il titolo c’è anche l’Inghilterra, avversaria dell’Italia a Roma con fischio d’inizio alle 17.45. La squadra di Eddie Jones è obbligata a vincere con bonus e a segnare più punti possibili e, dunque, il tecnico punterà probabilmente su una squadra che non possa dare sorprese negative. Nonostante ciò nel gruppo di convocati per la partita ci sono ben nove esordienti e la prima domanda sarà quanti di loro supereranno il taglio e saranno presenti nei 23 di giornata all’Olimpico. Inghilterra che arriva all’appuntamento senza partite nelle gambe dallo scorso marzo, con il test match contro i Barbarians dello scorso weekend che è stato annullato all’ultimo perché ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Si disputerà sabato 31 ottobre l’ultimo turno del Guinness Seie a giocarsi il titolo c’è anche l’Inghilterra, avversaria dell’Italia a Roma con fischio d’inizio alle 17.45. La squadra di Eddie Jones è obbligata a vincere con bonus e a segnare più punti possibili e, dunque, il tecnico punterà probabilmente su una squadra che non possa dare sorprese negative. Nonostante ciò nel gruppo di convocati per la partita ci sono ben nove esordienti e la prima domanda sarà quanti di loro supereranno il taglio e saranno presenti nei 23 di giornata all’Olimpico. Inghilterra che arriva all’appuntamento senza partite nelle gambe dallo scorso marzo, con il test match contro i Barbarians dello scorso weekend che è stato annullato all’ultimo perché ...

infoitsport : Rugby - Chi (e come) può ancora vincere il Sei Nazioni? - infoitsport : Rugby, Sei Nazioni: Italia, si prospetta un autunno di sofferenze - labrosport : Rugby, Sei Nazioni: Mori e Lucchesi confermati contro l’Inghilterra - marcofantasiatw : RT @RaiSport: ?? #SeiNazioni: i convocati #Azzurri per sfida contro #Inghilterra Il match è in programma sabato 31 ottobre a Roma ?? https:/… - Rugbymeet : Sabato a Roma arriva l’Inghilterra, convocato Matteo Minozzi, escluso Federico Ruzza ???? I 31 convocati da Smith… -