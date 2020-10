Roma, rissa si trasforma in tentato omicidio: arrestato 41enne per aver accoltellato due uomini (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ finita male, la furiosa rissa nata ieri sera intorno alle ore 18:30 alla Cecchignola, in via Sapori. A darsele di santa ragione un gruppo di persone presumibilmente ubriache, alcune delle quali sono riuscite a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A restare sul posto, ma solo perché feriti, un italiano di 41 anni e due cittadini marocchini, di 31 e 32 anni. La lite e le coltellate Durante la feroce lite a suon di calci e pugni è stato tirato fuori un coltello, che l’italiano ha usato per colpire i due marocchini, colpendo il 32enne a una gamba e il 31enne al torace. il 41enne, invece, è stato preso alla testa, forse da un pugno, che gli ha causato un trauma cranico. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono arrivati i carabinieri, che hanno tratto in arresto l’italiano con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) E’ finita male, la furiosanata ieri sera intorno alle ore 18:30 alla Cecchignola, in via Sapori. A darsele di santa ragione un gruppo di persone presumibilmente ubriache, alcune delle quali sono riuscite a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A restare sul posto, ma solo perché feriti, un italiano di 41 anni e due cittadini marocchini, di 31 e 32 anni. La lite e le coltellate Durante la feroce lite a suon di calci e pugni è stato tirato fuori un coltello, che l’italiano ha usato per colpire i due marocchini, colpendo il 32enne a una gamba e il 31enne al torace. il, invece, è stato preso alla testa, forse da un pugno, che gli ha causato un trauma cranico. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono arrivati i carabinieri, che hanno tratto in arresto l’italiano con ...

