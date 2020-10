Roma, proteste contro il governo: ancora tensione e scontri a piazza del Popolo (VIDEO) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo gli scontri di sabato, martedì sera ancora guerriglia urbana a piazza del Popolo. Nella piazza era da poco terminato un corteo pacifico, partito da piazza Cavour, organizzato da commercianti, imprenditori e partite iva per protestare contro il nuovo dpcm, quando un centinaio di esponenti di Forza Nuova si sono impadroniti delle vie del centro di Roma. Dopo tafferugli e scontri con la polizia, le forze dell’ordine hanno disperso i militanti con gli idranti. Il gruppo si è poi diretto verso via Cola di Rienzo, zona Prati, dove ha proseguito con il lancio di fumogeni e bombe carta. Le persone fermate sono 16: tra loro ultras ed estremisti di destra. “Cassonetti incendiati e rovesciati, lancio bottiglie e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Dopo glidi sabato, martedì seraguerriglia urbana adel. Nellaera da poco terminato un corteo pacifico, partito daCavour, organizzato da commercianti, imprenditori e partite iva per protestareil nuovo dpcm, quando un centinaio di esponenti di Forza Nuova si sono impadroniti delle vie del centro di. Dopo tafferugli econ la polizia, le forze dell’ordine hanno disperso i militanti con gli idranti. Il gruppo si è poi diretto verso via Cola di Rienzo, zona Prati, dove ha proseguito con il lancio di fumogeni e bombe carta. Le persone fermate sono 16: tra loro ultras ed estremisti di destra. “Cassonetti incendiati e rovesciati, lancio bottiglie e ...

repubblica : Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo - fattoquotidiano : Proteste contro il coprifuoco a Roma, uno degli arrestati è un noto ultras della Lazio. Si valutano connessioni con… - Agenzia_Ansa : #Scontri in centro a #Roma durante le #proteste contro le misure anti-covid. Le forze dell'ordine hanno fermato una… - CristinaFarrer2 : RT @MediasetTgcom24: Proteste Dpcm, scontri in Piazza del Popolo a Roma #roma - lalitapetila : RT @perchetendenza: #ItaliaSiRibella: Per i disordini creatisi nelle proteste contro le chiusure del Dpcm: due negozi di via Roma a Torino… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma proteste Roma, Coronavirus, proteste contro il governo Conte, scontri in piazza del Popolo

Esponenti di Forza Nuova vengono a contatto con le forze dell'ordine costrette a usare gli idranti, i giornalisti allontanati dai militanti prima degli scontri: 'Stasera non è serata' ...

Covid, proteste a Roma: cariche e idranti contro i manifestanti

Gli italiani non vogliono fallire' i manifestanti sono partiti da piazza Cavour diretti a piazza del Popolo. Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio e Csa denunciano so ...

Esponenti di Forza Nuova vengono a contatto con le forze dell'ordine costrette a usare gli idranti, i giornalisti allontanati dai militanti prima degli scontri: 'Stasera non è serata' ...Gli italiani non vogliono fallire' i manifestanti sono partiti da piazza Cavour diretti a piazza del Popolo. Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio e Csa denunciano so ...