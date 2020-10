Roma, Pedro: «Complimenti alla squadra, non si è mai arresa» (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo spagnolo Pedro ha analizzato la prestazione della Roma contro il Milan Pedro, attaccante spagnolo della Roma, attraverso i suoi profili social ha analizzato la prestazione della squadra giallorossa nel pareggio 3-3 in casa del Milan. «Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo! Forza Roma». Complimenti a tutta la squadra per non essersi mai arresa e aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo! #ForzaRoma ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Lo spagnoloha analizzato la prestazione dellacontro il Milan, attaccante spagnolo della, attraverso i suoi profili social ha analizzato la prestazione dellagiallorossa nel pareggio 3-3 in casa del Milan. «a tutta laper non essersi maie aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo! Forza».a tutta laper non essersi maie aver risposto colpo su colpo. E adesso sotto con la prossima partita di Europa League con lo stesso spirito combattivo! #Forza...

pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - SkySport : Roma-Benevento, Pedro: 'Dobbiamo pensare a vincere il titolo, anche se non sarà facile' - GabrieleCats : RT @fderiu: La Roma si affida sempre più a Pedro come jolly per moltiplicare le linee di passaggio in uscita. Nella sua passmap di #MilanR… - ciccarema : RT @fderiu: La Roma si affida sempre più a Pedro come jolly per moltiplicare le linee di passaggio in uscita. Nella sua passmap di #MilanR… - sburrotre : @EltonHolyStarr @StrowmanDr Vediamo a fine anno come ce la saremo giocata con le romane. Comunque strano oh, abbiam… -