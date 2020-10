Roma, guerriglia in centro: fiamme e bombe carta, cariche della polizia (Di martedì 27 ottobre 2020) a in piazza del popolo dove alle 19 si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi Covid. Una frangia di manifestanti incappucciati ha cominciato a lanciare bombe carta, petardi e ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) a in piazza del popolo dove alle 19 si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi Covid. Una frangia di manifestanti incappucciati ha cominciato a lanciare, petardi e ...

TgrPiemonte : Guerriglia nel centro di Torino contro il #Dpcm del governo. Ultras infiltrati tra i manifestanti. Distrutte divers… - TgrRai : #coronavirus #manifestazioni. È guerriglia in piazza del Popolo a #Roma. Le forze dell’ordine caricano con gli idr… - NSolidale : Coronavirus: guerriglia e negozi assediati aperta un'indagine a Milano In migliaia in piazza da Milano, a Napoli, a… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #Scena di #GUERRA da #Nord a #Sud. #Colpite dalla #GUERRIGLIA #Milano,Torino, #Roma e #Napoli - pbarbero1 : RT @RVeronicaOne: #Torino. Guerriglia urbana in centro durante la protesta contro il #Dpcm. Devastata via Roma. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma guerriglia Roma, guerriglia in centro: gli scontri a piazza del Popolo Il Messaggero Anche Roma brucia: bombe carta e idranti, scontro tra Polizia e manifestanti

Bombe carta, sirene, petardi e la carica con gli idranti della Polizia. In piazza del Popolo, a Roma, la guerriglia temuta è arrivata. La carica ha sorpreso il gruppo di manifestanti ai quali si sono ...

Roma, scontri a piazza del Popolo: bombe carta e cassonetti in fiamme, cariche della polizia

Il tam tam sui social aveva richiamato in piazza commercianti, ristoratori e cittadini qualunque. Alle 17 in piazza Cavour si erano riunite le categorie contro il Dpcm varato da Conte (presente anche ...

Bombe carta, sirene, petardi e la carica con gli idranti della Polizia. In piazza del Popolo, a Roma, la guerriglia temuta è arrivata. La carica ha sorpreso il gruppo di manifestanti ai quali si sono ...Il tam tam sui social aveva richiamato in piazza commercianti, ristoratori e cittadini qualunque. Alle 17 in piazza Cavour si erano riunite le categorie contro il Dpcm varato da Conte (presente anche ...