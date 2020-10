Roma | ' furbetti del cartellino' | denunciati 8 dipendenti della Asl Erano a casa ma risultavano al lavoro

(Di martedì 27 ottobre 2020) Alcuni non facevano neppure ingresso in sede mapresenti a; altri 'strisciavano' regolarmente il proprio badge all'ingressoSalute' di Zagarolo e si allontanavano ...

Alcuni al lavoro neppure ci andavano, sicuri che i colleghi avrebbero timbrato al loro posto. È per questo che 8 dipendenti dell’Asl Roma 5 sono stati denunciati. L’accusa, per tutti, come riferisce ...Alcuni non facevano neppure ingresso nella sede ma figuravano al lavoro; altri si allontanavano dopo aver “strisciato”regolarmente il proprio badge nel dispositivo di registrazione ...