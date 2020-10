(Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)lesul distanziamento sociale per limitare la diffusione del Coronavirus, asuccede che glivengano letteralmente presi d’assalto da un numero di passeggeri che eccede la massima capienza stabilita. Nella situazione sulla linea 106, che arriva alla fermata Alessandrino della metro C, attorno alle ore 14 del 27 ottobre.e foto: Ivana Cuzzucoli Leggi anche: Protesta e rabbia adopo il coprifuoco: bombe carta a piazza del Popolo e scontri con la polizia – Il, undell’Atac prende fuoco in zona San Pietro – IlCoronavirus. Il test dello ...

matteosalvinimi : Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come… - Open_gol : Roma, autobus affollatissimo nonostante le norme anti-Covid. Il video ? - matteosalvinimi : ? ?? Roma, ENNESIMO autobus oggi andato a fuoco, a piazza Pio XI, quartiere Aurelio. Impressionante. Se nessuno si è… - giomo2 : RT @Open_gol: Roma, autobus affollatissimo nonostante le norme anti-Covid. Il video ? - rob_arci : RT @Open_gol: Roma, autobus affollatissimo nonostante le norme anti-Covid. Il video ? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma autobus

E’ accaduto oggi verso le 9, sulla Via Colombo all’angolo con la via Laurentina su un autobus dell’Atac della linea 30. E' intervenuta la polizia che ha subito richiesto dell’intervento di ...L’uscita per Borgo Montello in direzione Roma è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16.00 ed è stato causato probabilmente dalla mancata ...