'Roe e il segreto di Overville', per tutti gli amanti delle serie tv da oggi in libreria il primo romanzo di Daninseries! (Di martedì 27 ottobre 2020) Dal successo del web alle pagine di un libro: Daniele Giannazzo, ideatore del noto blog Daninseries.it, sbarca in libreria con Roe e il segreto di Overville. Dopo mesi difficili tra quarentene e lockdown, il giovane – amante di show e serie tv di ogni genere – ha realizzato un romanzo che contamina il teen con il noir e promette emozioni forti e un finale a dir poco inaspettato. "L'idea di scrivere un libro nasce dal fatto che dopo tanti anni passati a commentare serie tv altrui, volevo cimentarmi in qualcosa di solo mio" – ha dichiarato Daniele alle pagine di IsaeChia.it – "Da qui nasce Roe e il segreto di Overville, un mix di generi, un romanzo pregno di citazioni che strizza l'occhio ai ...

