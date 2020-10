Rita Pavone, una ribelle di 75 anni che segue solo le sue regole (Di martedì 27 ottobre 2020) Rita Pavone, una vita per la musica sfoglia la gallery Ha aspettato i suoi 75 anni per esprimere veramente se stessa. Rita Pavone, che all’ultimo Festival di Sanremo aveva portato la canzone Niente (resilienza 74), sembra conoscere bene la resilienza di cui parla nel suo brano. Rita Pavone al 70° Festival di Sanremo, nel 2020 (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images) «Quest’anno ho voluto liberarmi di questa gabbia, esprimendo me stessa senza limiti e credo di esserci ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 ottobre 2020), una vita per la musica sfoglia la gallery Ha aspettato i suoi 75per esprimere veramente se stessa., che all’ultimo Festival di Sanremo aveva portato la canzone Niente (resilienza 74), sembra conoscere bene la resilienza di cui parla nel suo brano.al 70° Festival di Sanremo, nel 2020 (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images) «Quest’anno ho voluto liberarmi di questa gabbia, esprimendo me stessa senza limiti e credo di esserci ...

tvsorrisi : Il 27 ottobre @m_hunziker e @jaxofficial tornano sulla nostra cover per la nuova edizione di @alltogethernow con de… - radiolisola : #NowPlaying: Rita Pavone - La Partita Di Pallone - lenitammc : @Rita_Pavone_ Si!!! Belloooo!?? - rsptorino : Rita Pavone - Come Te Non C'è Nessuno - tuttobenissimo : @_hellotetectif Mitica Rita Pavone dopo il Bugo gate 'ah quindi esco dopo uno scandalo?' -

Ultime Notizie dalla rete : Rita Pavone Freschi di stampa parte con la "Storia sociale di Rita Pavone" CesenaToday All Together Now su Canale5 dal 4 novembre con Francesco Renga, Anna Tatangelo e Rita Pavone

Si rinnova l'appuntamento con All Together Now su Canale5. L'edizione di quest'anno sarà completamente rinnovata, con l'introduzione di una giuria ...

"Rita Pavone? Ci aiuta a capire meglio l’Italia"

di Filippo Aletti La vita di Rita Pavone come base di partenza per una più ampia riflessione sull’evoluzione dei costumi e delle opinioni della società italiana a partire dal Dopoguerra. È l’idea cent ...

Si rinnova l'appuntamento con All Together Now su Canale5. L'edizione di quest'anno sarà completamente rinnovata, con l'introduzione di una giuria ...di Filippo Aletti La vita di Rita Pavone come base di partenza per una più ampia riflessione sull’evoluzione dei costumi e delle opinioni della società italiana a partire dal Dopoguerra. È l’idea cent ...