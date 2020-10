Riparte la Vuelta Carapaz il nuovo leader Roglic adesso insegue (Di martedì 27 ottobre 2020) La Vuelta Riparte dopo il riposo nel segno di Richard Carapaz, balzato al comando proprio nel giorno in cui il suo compagno Geoghegan Hart trionfava al Giro: dopo sei tappe l'ecuadoriano precede il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladopo il riposo nel segno di Richard, balzato al comando proprio nel giorno in cui il suo compagno Geoghegan Hart trionfava al Giro: dopo sei tappe l'ecuadoriano precede il ...

tuttobiciweb_it : Dopo il giorno di riposo, riparte la #Vuelta: la settima tappa propone il doppio passaggio sull'Alto de #Orduña. Se… - errebi54 : @wasabi1803 Allora siamo in due o forse molti di più...mi manca il giro, le emozioni che comunque mi ha dato, mi ma… - Cicloweb_it : La Vuelta riparte come s’era conclusa - Primoz Roglic vince ad Arrate e prende subito la maglia rossa; bene Carapaz… - SSportNetwork : 'SuperSportNews!' L'informazione sportiva in 90 secondi! #ChampionsLeague si riparte! ; #SerieB primo turno infrase… -