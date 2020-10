Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | rinnovata Das Boot

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 27 ottobre 2020)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 27 ottobre Sky ha rinnovato Dasper una terza stagione. TBS ha deciso di rinnovare la commedia antologica Miracle Workers per una terza stagione sempre con Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan ma questa volta nel 1844 negli USA. FXX rinnova l’animata Archer per una dodicesima stagione dopo che laha fatto registrare un nuovo boom di spettatori con un +32% rispetto alla precedente e 2,4 milioni raccolti tra tutte le piattaforme. Netflix cancella Away dopo una sola stagione. Quarta stagione per Star Trek: Discovery con le riprese che inizieranno il prossimo 4 ...