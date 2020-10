Riforma Pensioni | ultime news su Opzione Donna | salta la proroga al 2023?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 ottobre 2020) Torniamo a occuparci die soprattutto diper cui sembra impossibile pensare a unafino al. Sulla carta paiono non esserci particolari impedimenti all’allungamento di questama, a quanto pare, il Governo sta tentennando non poco sulla questione. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per capire eventuali futuri scenari. Ad oggi quel che è certo è che il Governo ha garantito il prolungamento diper 12 mesi. Ma il CODS (ComitatoSocial), attraverso la sua rappresentante, Orietta Armiliato, si chiede perché questanon possa essere allungata fino al ...