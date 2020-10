Rientrato allarme | Nazionale in campo Dove vederla?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 ottobre 2020) Risolto il dubbio che aveva tenuto banco ieri circa la possibile positività di altre due calciatrici azzurre. Erano risultate positive al tampone effettuato due giorni fa e attendevano il responso del test molecolare effettuato ieri.dopo la negatività, ora si pensa solo alla partita contro la Danimarca.vedere la partita? Il match valevole per le qualificazioni agli europei si gioca alle 17,30 allo stadio Castellani di Empoli. Sarà trasmesso in diretta su RAI2. Un incontro importantissimo per il percorso europeo delle nostre ragazze in un girone in cui Italia e Danimarca hanno vinto fin qui tutte le partite disputate fino ad oggi. Con la differenza che le danesi hanno disputato un incontro in più. Le azzurre infatti non hanno potuto giocare, sempre a causa dell’emergenza ...