Ricciardi lancia l’allarme | “A Napoli e Milano necessario nuovo lockdown”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Walter, consigliere del ministro della Salute, torna a chiedere in maniera decisa una nuova quarantena a, le due città osservate speciali per quanto riguarda l’aumento repentino dei casi di positività al Covid-19. “Auno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è, in altre aree del Paese no“. Secondonon ci sono alternative se non quello di imporre nuove chiusure in zone dove il virus circola maggiormente, poiché “ci sono ...